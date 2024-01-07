"بايدن" قلِق من سعي "نتنياهو" لشن حرب شاملة على "حزب الله"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 3:07 مساءً

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم (الأحد) أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يشن حربًا شاملة على "حزب الله" في لبنان؛ من أجل الحفاظ على مكانه السياسي؛ الذي بدأ بالتأرجح خاصة بعد هجوم "حماس" على "إسرائيل". ونقلت الصحيفة عن أكثر من 10 مسؤولين ودبلوماسيين في إدارة "بايدن" لم تذكر أسماءهم في تقريرها، أن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثين كبارًا، من بينهم عاموس هوشستين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى "إسرائيل"؛ من أجل منع نشوب حرب شاملة بين "إسرائيل" و"حزب الله". وتراجعت شعبية "نتنياهو" منذ بدء الحرب على غزة، حيث يلوم كثير من الإسرائيليين "نتنياهو" ويحمّلونه المسؤولية عن هجوم "حماس" على "إسرائيل" وما تبعه من تداعيات، طبقاً لاستطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

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