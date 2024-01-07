"فرانس 24": توقُّعات بحلّ حكومة الحرب الإسرائيلية بسبب الانقسامات

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت مراسلةُ قناة "فرانس 24" في القدس، ليلى عودة، اليوم "الأحد"؛ أن هناك مخاوفَ وتوقعات وتحليلات في إسرائيل بقرب الإعلان عن حلّ حكومة الحرب التي تشكّلت عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر "تشرين الأول"؛ بسبب انقسامات سياسية وعسكرية.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن ثلاثة وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو قاطعوا جلسة اليوم.

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