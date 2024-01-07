انت الان تتابع وفاة "محمد العنزي" ودفنه بمقبرة النسيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 3:38 مساءً

توفّي محمد بن جعيبر المسيعيد الفدعاني العنزي، اليوم، وأُدّيت صلاةُ الجنازة عليه في جامع الراجحي، ودُفن بمقبرة النسيم. والفقيد، رحمه الله، هو عمّ عيسى حمد جعيبر الفدعاني العنزي، من منسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي. "الخليج 365" تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لـ"عيسى العنزي"، ولأسرة الفقيد، وتدعو الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته.

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