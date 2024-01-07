شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة العنف والتحرش في الطائرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت النيابة العامة، أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها، يعرض نفسه للعقوبات.

وأوضحت أن الفاعل يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونشرت النيابة، اليوم الأحد، صورة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" تتضمن العقوبة، وعلقت عليها: "أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها".

النيابة العامة

يذكر أن النيابة العامة حققت الوسام الذهبي "رواد الاستحقاق المحاسبي" للعام المالي 2023م، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

وجرى تكريم النيابة خلال ملتقى قيادات رواد الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة.