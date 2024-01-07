شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، اليوم الأحد، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة.

وينطلق الحفل في تمام الثامنة مساءً، برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري، وبالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

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أهداف الجائزة

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المؤسسات والأفراد المهتمين على المشاركة بأعمالهم الإعلامية من خلال التقديم على الجائزة، ودعم وتشجيع الحس الإبداعي في مجالات الإعلام بين الهواة والممارسين، إلى جانب تسليط الضوء على أصحاب أفضل الأعمال، وشخصيات التكريم الخاص.

وحددت إدارة الجائزة عددًا من المعايير التي يجب توافرها في المشاركات المقدمة للجائزة، وهي: أن تكون المشاركة منتجة خلال عام 2023، ولا يشترط أن تتعلق بمناسبة محددة، وأن تكون جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمشاركة مملوكة للجهة أو الفرد المشارك.