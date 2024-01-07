انت الان تتابع فرنسا تعتزم بناء 8 محطات نووية لتخفيض انبعاثات الكربون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 4:25 مساءً

أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه، اليوم (الأحد)، أن فرنسا تعتزم بناء 8 محطات نووية جديدة تُضاف إلى 6 محطات أعلن عنها مسبقاً؛ لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون. وأوضحت أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية، أن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريباً يقدّر أن فرنسا ستحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام 2022. وبينت أن مشروع القانون سيشمل 8 محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها خيار يمكن أن تلجأ إليه. وأشارت الوزيرة إلى أن الأسطول النووي التاريخي لن يدوم إلى الأبد. وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60% حالياً إلى 40% في العام 2035، وهو ما سيتطلب بناء مزيد من المنشآت، التي تعادل قدرتها 13 جيجاوات من الطاقة ابتداء من العام 2026.

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