"المدخلي" يُرزق بمولوده الأول "علي"

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق الشاب إياس بن علي بن منصور المدخلي، بمولوده الأول، واتفق مع زوجته، على تسميته "علي".

وتلقى "المدخلي"، التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء، داعين، الله عز وجل، بأن يجعل "علي" من مواليد السعادة، وقرة عين لوالديه.

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