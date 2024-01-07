شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الامام عبدالرحمن تطلق برنامج "الدبلوم المشارك في المسؤولية الاجتماعية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية -أبصر- اطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل برنامج الدبلوم المُشارك في المسؤولية الاجتماعية تحت حملة "أُفق" الإلكترونية بنسختها السابعة.

وبينت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من 4/1/2024م الموافق 22/6/1445هـ حتى 11/1/2024م الموافق 29/6/1445هـ.

وأوضحت رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية -ابصر- صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، أن تفعيل مثل هذهِ البرامج تُساعد في تحقيق وإيصال الأهداف الاستراتيجية التي تُلبي احتياجات المُجتمع خصوصاً في البرامج الاجتماعية، كما أن هذا الدبلوم سيساهم في الإثراء المعرفي وسد الإحتياج المهني لمتخصصي المسؤولية الاجتماعية لاسيما في القطاع الخاص.

وأشارت -سموها- أن البرنامج يأتي ضمن مبداً تعزيز وتمكين المسؤولية الاجتماعية للطلاب والطالبات والتي ستحقق بدورها مُستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة، وثمّنت -سموها- اهتمام جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل في تفعيل مثل هذهِ البرامج المُثرية والتي ستُساهم بإذن الله في إيضاح المنهج العلمي الدقيق الذي يُلامس واقع المسؤولية الاجتماعية.

مواكبة سوق العمل

أكد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أ.د.عبدالله الربيش، أن هذا التعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية -ابصر- أسهم في إطلاق برنامج الـ «دبلوم المشارك في المسؤولية الاجتماعية » في كلية الآداب، بالإضافة عن الإعلان عن عدد من الدبلومات في كلية الآداب والتطبيقية؛ بهدف مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، ورفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها في تخصصات نوعيه تؤهلهم ليكونوا بنيه أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه.

وأضاف"الربيش" أن الجامعة تقدر وتثمن التوجيهات السديدة من سمو رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود في استحداث دبلوم مهني وفق معايير عالمية متخصص بالمسؤولية الاجتماعية.