شكرا لقرائتكم خبر عن الراعي الأول لوطن مزدهر.. افتتاح حفل "التميز الإعلامي" بفيلم عن ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتُتح حفل جائزة التميز الإعلامي بفيلم تسجيلي عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

بدأ الفيلم بالتأكيد على أن الألقاب والأوصاف والأوسمة، والمسمى واحد، يعلو الميادين والعناوين والصفحات الأولى وأشرطة الأخبار، وشامخ في مكانه.

وأضاف: نحن نتحدث عن القائد ابن القائد ابن القائد، عن محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع: نقطة البداية لحياة أخرى غمرتنا، حياة الرؤية.

خضع المستحيل لما يقول

وقال الفيلم: إنه الراعي الأول لوطن مزدهر، ولقد كان ما رأى.

وتابع: ماذا تستطيع أن تواكب؟ الأرض لوهلة تدور حولك.

ماذا تستطيع أن تتخيل؟ يخضع المستحيل إزاء ما يقول له.. مشروع الرؤية.

ثقتك بشعبك تجعلهم يحققون الاستثنائي، في قلب الوطن تعيش، ومناطقه تشهد النماء الذي تصنعه، بخطواتك الواثقة، رفعت الإنجاز الوطني لأقصاه، حوّلت الوطن لشعلة من العمل، والأمل لا يتوقف.

قائد غيّر مجرى الحكاية

وأضاف الفيلم: لله أنت، وكم أنت أنت، تشبه أحلامنا، تفوقها، في مكاتبك الأنيقة لوحة علقتها، ابتسامتك تسكننا.

هل محبتك صورة؟ الأمر أكبر، نهديك أحلامنا وعزمنا، وصدقنا أن نكون، نقف معك للمستقبل الأجمل.

سنكون نحن، الجود، العزة، القوة، الخير، النماء، وهذه الأرض قدرنا التاريخي، للعمران والشموخ والازدهار، مع القائد الذي غيّر مجرى الحكاية.

وعرض الفيلم لقطات تعبر عن حب المواطنين لسمو ولي العهد، وتعكس الإنجازات الرائعة التي تحققت في المملكة.

واختُتم الفيلم بعبارة ملهمة لسمو ولي العهد وهو يقول: "ولا أريد أن أفارق الحياة، إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق مية في المية".