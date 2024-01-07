سلمان بن سلطان يطَّلع على منظومة الخدمات المرتبطة بالصحة بالمدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 5:20 مساءً

اطلع أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، على منظومة الخدمات المرتبطة بالصحة على مستوى منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى خطط الشؤون الصحية التطويرية، ومنظومة الرعاية الطبية والعلاجية التي يقدمها التجمع الصحي للمستفيدين. جاء ذلك بعد استقبال أمير المدينة المنورة بمكتبه في الإمارة مساء اليوم الأحد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سامي بن سليم الرحيلي، والرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن بن دبي الحربي. كما استمع أمير المدينة المنورة إلى شرح عن منهجية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، ورفع الكفاءة التشغيلية والتكامل في خدمات المنشآت الصحية، ضمن جهود وزارة الصحة على المستوى الوطني في إطار أحد أكبر برامج التحول الصحي في العالم؛ إذ يتضمن فصل المهام؛ فيتولى التجمع الصحي تقديم الخدمة الصحية عبر المنشآت الصحية المختلفة تحت إشراف شركة الصحة القابضة، في حين تتولى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة التنظيم ومراقبة أداء ومخرجات المنظومة الصحية بقطاعاتها العام والخاص والخيري. من جهتهما، قدَّم المدير العام لصحة المنطقة والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي شكرهما لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على توجيهات سموه الكريمة للارتقاء بالقطاع الصحي، في إطار تحقيق توجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتسخير كل الإمكانات البشـرية والمادية لتقديم مستويات متقدمة في منظومة الرعاية الصحية للسكان والزوَّار.

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