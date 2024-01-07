شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة التميز الإعلامي.. "واس" أفضل صورة و"تكريم خاص" للشاعر بن هذال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت وكالة الأنباء السعودية "واس" بجائزة أفضل صورة فوتوغرافية ضمن جائزة التميز الإعلامي 2023، في نسختها الرابعة.

كما فاز الشاعر الكبير خلف بن هذال بجائزة التكريم الخاص، وكرّم وزير الإعلام سلمان الدوسري، أبناء شاعر الوطن الذين تسلموا الجائزة نيابة عن والدهم.

فيما نال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبد العالي، جائزة التكريم الخاص.

ومُنحت جائزة التميُّز الإعلامي 2023 إلى "الأوركسترا السعودية" إحدى مبادرات هيئة الموسيقى، جائزة التكريم الخاص.

وفاز عمل "عيالي فداها" لوزارة الحرس الوطني بجائزة الفيديو الإبداعي.

وكرّم وزير الإعلام أيضًا وزارة الداخلية لفوزها بأفضل منتج إعلامي حكومي.

كما كرم صانع القصص الرقمي حاتم الحسني، عن قصة اسلام القسيس السابق إبراهيم ريتشموند.

جائزة التميز الإعلامي 2023

ويقيم مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، اليوم الأحد، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي 2023.

وانطلق الحفل في تمام الثامنة مساء، برعاية وزير الإعلام، وبالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

أهداف الجائزة

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المؤسسات والأفراد المهتمين على المشاركة بأعمالهم الإعلامية من خلال التقديم على الجائزة، ودعم وتشجيع الحس الإبداعي في مجالات الإعلام بين الهواة والممارسين، إلى جانب تسليط الضوء على أصحاب أفضل الأعمال، وشخصيات التكريم الخاص.

وحددت إدارة الجائزة عددًا من المعايير التي يجب توافرها في المشاركات المقدمة للجائزة، وهي: أن تكون المشاركة منتجة خلال عام 2023، ولا يُشترط أن تتعلق بمناسبة محددة، وأن تكون جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمشاركة مملوكة للجهة أو الفرد المشارك.