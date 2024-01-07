شكرا لقرائتكم خبر عن " التعليم".. بدء التسجيل بمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم اليوم بدء التسجيل على (15) مقعداً متاحاً في الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا (شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في مستشفيات الشاريتيه)، مشيرةً إلى أن التسجيل مستمر إلى 16يناير من العام 2024م عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لمسار التخصصات الصحية الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع، إضافةً إلى الشروط الخاصة، وهي إنهاء مرحلة البكالوريوس بتقدير جيد جداً على الأقل، والحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص، مع توضيح التخصص في السيرة الذاتية واستمارة التقديم، إضافةً إلى استكمال الوثائق في استمارة التقديم، كالشهادة الأكاديمية والمهنية، وشهادة التصنيف المهني والسجل الأكاديمي، والتوصيات.

وتشمل التخصصات المطروحة: التخدير، علم الأورام، الأشعة، طب الأطفال حديثي الولادة، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، المسالك البولية، جراحة الاعصاب، وطب الأعصاب؛ مؤكدةً أن الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة توفير الكوادر الصحية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.