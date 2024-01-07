شكرا لمتابعة خبر عن ظهور حوت الاوركا القاتل يسبح في جزر فرسان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم أنه قام برصد حيتان الاوركا تسبح في مياه محمية ‎جزر فرسان بمنطقة جازان.

وتعتبر حيتان الاوركا من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية.

والجدير بالذكر تعيش حيتان الاوركا في المياه الباردة، وتنتقل أحياناً للمياه المعتدلة في الشتاء، وتتغذى على الثدييات البحرية مثل عجول وبقر البحر.