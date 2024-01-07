انت الان تتابع قرصنة إلكترونية لشاشات مطار بيروت.. وتوجيه رسائل إلى "نصر الله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 8:24 مساءً

تعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى قرصنة إلكترونية، وظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، باسم الرب والشعب"، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار. وفي التفاصيل، تقول الرسائل المكتوبة بالعامية اللبنانية: "مطار رفيق الحريري ليس مطار حزب الله وإيران"، وتضيف: "يا حسن نصر الله لن تجد نصيرًا إذا ابتليت لبنان بحرب تتحمل مسؤولياتها وتبعاتها (...) يا حزب الله لن نقاتل نيابة عن أحد"، وفقًا لسكاي نيوز عربية. ووجهت شركة طيران الشرق الأوسط رسالة إلى المسافرين بشأن العطل الذي طال شاشات مطار بيروت، قالت فيه: "إثر تعطيل مطار بيروت على المسافرين التقيد بالإرشادات الأمنية ".

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