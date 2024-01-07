انت الان تتابع اضطرابات كبيرة مُتوقّعة في حركة "مترو لندن" بسبب إضراب عمال السكك الحديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يُتوقّع أن تتأثر حركة قطارات الأنفاق في لندن بشكل كبير أو تتوقّف بشكل تام، اعتباراً من الأحد وصولاً إلى الخميس، بسبب إضراب للمطالبة بزيادة الأجور.

وتفصيلاً، يتوقع أن تتوقف حركة قطارات الأنفاق في وقت أبكر من المعتاد بدءاً من مساء الأحد، في حين أوصت هيئة "تي إف إل" المسؤولة عن شبكة النقل في العاصمة البريطانية، المسافرين بإنهاء رحلاتهم قبل الساعة 17,30 بالتوقيتين المحلي وغرينتش .

وتشير التوقعات إلى أنّ "اضطرابات حادة" ستطال الرحلات من الاثنين إلى الخميس مع تراجع كبير في عدد القطارات المسيرة أو توقفها التام، بينما يُرتقب أن يعود الوضع إلى طبيعته ظهر الجمعة.

واتّخذت نقابة "آر إم تي" (النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والملاحة البحرية والنقل) قراراً بالإضراب للمطالبة بزيادة الأجور، وفقاً للعربية نت.

وقال ناطق باسم النقابة، في بيان، "لم تستطع تي إف إل تجنّب هذا الإضراب بسبب عدم اقتراح عرض مقبول لموظفي مترو لندن"، موضحاً أنّ قرار الإضراب "لم يتخذ بخفة" .

ولفتت النقابة إلى أنّ نحو 10 آلاف من أعضائها يشاركون في الإضراب الذي بدأ الجمعة لفئات معينة من الموظفين.