المملكة تفوز بجينيس لأكبر تجمع بشري لمرضى السكري

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وثمّن الوزير جهود تجمع الأحساء الصحي الداعم لاستراتيجية الوزارة للحد من انتشار الأمراض المزمنة، ومعالجتها والتقليل من مضاعفاتها.
مؤكدا اهتمام الوزارة بمتابعة الأمراض المزمنة، والعمل على خفض معدلاتها والإعاقة والوفاة، وصولا إلى رفع جودة الخدمات العلاجية.
وأسهم تفعيل التجمع الصحي بالأحساء لبرنامج التحكم بالأمراض المزمنة، في نموذج الرعاية الحديث في إحداث نقلة نوعية في التحكم بالأمراض، خلال استحداث برنامج المدرب الصحي ومنسق الحالة وتطبيقات متابعة المرضى، وتكوين 123 من الفريق الطبي متكامل التخصصات، إذ ارتفعت معها نسبة المتحكمين بمرض السكري من 37% في 2021 إلى 70% خلال 2023.
وسجّل «ديابيتر» التابع لتجمع الأحساء منذ تأسيسه في يناير 2020 نتائج عالمية، أبرزها تحسن مستوى السكر، وجودة الحياة للمرضى بنسبة 100%، ورفع رضى المستفيد إلى نسبة 100%، إضافة إلى خفض نسبة التنويم للأطفال حتى 1%، مقابل 8% وهو المعدل العالمي، بطاقم طبي يضم كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لا يتجاوز عددها 14 شخصا.
إنجازات سجل ديابيتر
- تأسس في يناير 2020.
- تحسين مستوى السكر.
- جودة الحياة للمرضى بنسبة 100%.
- رفع رضى المستفيد إلى 100%.
- خفض نسبة التنويم للأطفال حتى 1%.
- طاقم يضم 14 من الكوادر الوطنية.
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