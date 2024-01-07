شكرا لقرائتكم خبر المملكة تفوز بجينيس لأكبر تجمع بشري لمرضى السكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم وزير الصحة فهد الجلاجل شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد أن حقق مركز ديابيتر، المتخصص في علاج مرضى السكري من النوع الأول بمحافظة الأحساء، الرقم القياسي، عن وجود أكبر تجمع بشري بالعالم في وقت واحد لتوعية وتثقيف مرضى السكري، بعدد بلغ 752 مستفيدا.

وثمّن الوزير جهود تجمع الأحساء الصحي الداعم لاستراتيجية الوزارة للحد من انتشار الأمراض المزمنة، ومعالجتها والتقليل من مضاعفاتها.

مؤكدا اهتمام الوزارة بمتابعة الأمراض المزمنة، والعمل على خفض معدلاتها والإعاقة والوفاة، وصولا إلى رفع جودة الخدمات العلاجية.

وأسهم تفعيل التجمع الصحي بالأحساء لبرنامج التحكم بالأمراض المزمنة، في نموذج الرعاية الحديث في إحداث نقلة نوعية في التحكم بالأمراض، خلال استحداث برنامج المدرب الصحي ومنسق الحالة وتطبيقات متابعة المرضى، وتكوين 123 من الفريق الطبي متكامل التخصصات، إذ ارتفعت معها نسبة المتحكمين بمرض السكري من 37% في 2021 إلى 70% خلال 2023.

وسجّل «ديابيتر» التابع لتجمع الأحساء منذ تأسيسه في يناير 2020 نتائج عالمية، أبرزها تحسن مستوى السكر، وجودة الحياة للمرضى بنسبة 100%، ورفع رضى المستفيد إلى نسبة 100%، إضافة إلى خفض نسبة التنويم للأطفال حتى 1%، مقابل 8% وهو المعدل العالمي، بطاقم طبي يضم كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لا يتجاوز عددها 14 شخصا.

إنجازات سجل ديابيتر