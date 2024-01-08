شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. أكثر من 21 ألف ساعة تطوعية بهيئة تطوير محمية الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية خلال العام الماضي 2023، 8 مبادرات تطوعية، شارك فيها 2716 متطوعًا ومتطوعة بمعدل 21.728 ألف ساعة.

كما بلغ العائد الاقتصادي من مشاركة المتطوعين أكثر من 400 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الهيئة لتعزيز المسؤولية المجتمعية بتمكين العمل التطوعي لحماية البيئة والمحافظة عليها، وتحقيق التوعية البيئية اللازمة للمجتمع.

حملات إصحاح بيئي

وأسهم المتطوعون في زراعة أكثر من 14 ألف شتلة، ونثر أكثر من 10 كجم من البذور، وإقامة حملات إصحاح بيئي في العديد من مواقع المحمية لإزالة المواد الضارة بما يقارب 85 طنًا من المواد الثقيلة، وأكثر من 6 أطنان من الورقيات والمواد البلاستيكية.

وأوضحت الهيئة أن من أهم ‏مستهدفات هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، تسليط ‏الضوء على دور العمل التطوعي بشكل عام، ودور الهيئة بشكل خاص في مجال ‏التطوع والفرص التطوعية، وتعزيز التواصل الفعال مع ‏المجتمع المحلي.‏