شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج "العلا للابتعاث" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المرحلة الرابعة من "برنامج العلا للابتعاث"، في عدد من المجالات، منها السياحة والضيافة والزراعة والتاريخ والفنون وعلوم الآثار والمتاحف والتخطيط الحضري وعلوم البيئة وإدارة المرافق والخدمات وإدارة التواصل.

ويتماشى البرنامج مع أهداف التطوير الاستراتيجية للهيئة الملكية، التي تتمحور حول تزويد المبتعثين والمبتعثات بالمعرفة والمهارات المتنوعة، والمصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المتنامية لأسواق العمل المحلية والعالمية.

فضلًا عن إعدادهم بصفتهم قادة ورواد أعمال للمستقبل، في عدد من الجامعات المرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.

تعزيز القدرات وإثراء المعرفة

ويُعد برنامج العلا للابتعاث، أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية للاستثمار في تعزيز القدرات وإثراء المعرفة لأبناء وبنات الوطن في العلا.

وانطلقت المرحلة الأولى للبرنامج عام 2018، بهدف إعداد المشاركين لأدوار فاعلة في مستقبل المملكة، والإسهام بشكل كبير في تعزيز سوق العمل في العلا.

ومن المتوقع أن يقود هؤلاء القادة المستقبليون الرحلة التحويلية في العلا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والإسهام في المشهد الاقتصادي والثقافي المتنوع للعلا، وتعزيز مكانتها كونها مركزًا للمعرفة والثقافة والريادة البيئية.

نمو في معدلات الالتحاق

وحقق برنامج العلا للابتعاث نموًا كبيرًا في معدلات الالتحاق، بدءًا من 168 طالبًا في المرحلة الأولى، ارتفعت الأعداد إلى 292 طالبًا في المرحلة الثانية، ووصلت إلى 300 طالب في المرحلة الثالثة.

وحتى الآن استفاد 762 طالبًا بالمجمل من البرنامج، مع تخريج 69 مبتعثًا ومبتعثة في مختلف التخصصات.