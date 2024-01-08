شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. أمانة الرياض تنفذ أعمال صيانة متكاملة للطرق والمحاور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أمانة الرياض إنها أنجزت أعمال سفلتة طرق بمساحة 220.637 مترًا مربعًا، ودهانات أرضية بطول 120.031 مترًا، وإصلاح هبوطات وحفر بمساحة 59.557 مترًا مربعًا.

إلى جانب إزالة 1.600 صبة خرسانية، وصيانة 557 لوحة إرشادية، و475 من البلاط، إضافة إلى أعمال غسيل بطول 81.240 مترًا من الدهانات.

جاء ذلك في إطار جهود الأمانة للارتقاء بتجربة التنقل، وتحقيق أعلى معايير الجودة، بما يعزز السلامة العامة للسكان، عن طريق تنفيذ عدة عمليات لصيانة طرق العاصمة والمحاور خلال أسبوع، شملت سفلتة الشوارع، ومعالجة هبوطات وحفر وخطوط تصريف المياه، والإنارة،.

أعمال صيانة المحاور

وأوضحت الأمانة أن أعمال صيانة المحاور شملت مساحة 544.50 مترًا مربعًا من الحفر، و66.88 مترًا مربعًا من الأرصفة، وصيانة خطين لتصريف المياه، وفاصل تمدد، إلى جانب صيانة 18 محطة إنارة، 2.491 فانوس إنارة، 2.269 عمودًا.

وتأتي أعمال الصيانة لطرق العاصمة ومحاورها، في إطار جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية، تعزيزًا للتنمية الحضرية، ودعمًا لركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة وذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليا، وتلبي تطلعات السكان.