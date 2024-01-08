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تبدأ 9 صباحًا.. رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 - 45 ) كيلومتراً /ساعة.

أمطار رعدية

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل وادي الفرع والحناكية والمهد، تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من ناحية أخرى، حذر المركز، من تكون أمطار رعدية متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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