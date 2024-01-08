انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وصواعق رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 10:53 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والباحة وجازان). وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص. وتشهد أمطارًا خفيفة على أضم وميسان والطائف والقنفذة، وأمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين. وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل البرك والقحمة، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين. وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين. ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين. وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياحًا نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

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