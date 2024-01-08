شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب أقراص ممنوعة و33 كيلوجرامًا من الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما ضبطت سلاحين ناريين.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

#حرس_الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب (90,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/5rt75f5FZd — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 7, 2024

This is a Twitter Status بمنطقة عسير يحبط تهريب (90,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)