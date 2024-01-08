السعودية | 11 مليوناً إجمالي العاملين بالقطاع الخاص خلال ديسمبر 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص بالمملكة 10.975.830 عاملًا خلال شهر ديسمبر 2023، منهم 2.316.647 مواطنًا، و8.659.183 مقيمًا.

وبلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص 945.691، بينما بلغ عدد المواطنين العاملين 1.370.956.

أما عدد المقيمات العاملات في القطاع الخاص فبلغ 334.984، بينما بلغ عدد المقيمين العاملين 8.324.199.

وكشف المرصد الوطني للعمل أن 44.769 مواطنًا انضموا للقطاع الخاص لأول مرة خلال الشهر الماضي.

كما كشف المركز قبل أيام أن القطاع الخاص ساهم بتوظيف أكثر من 5700 مواطن من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك في إطار دعم مسيرة العمل والاقتصاد الوطني.