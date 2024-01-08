"الغذاء والدواء" ترصد 3400 مخالفة خلال أكثر من 35 ألف جولة رقابية في 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء في عام 2023م أكثر من 35 ألف جولة رقابية؛ لضمان سلامة الأغذية، رصدت خلالها أكثر من 3400 مخالفة.

وأوضحت الهيئة أنها نجحت خلال الجولات في ضبط مواد مخالفة في أكثر من 790 صنفًا غذائيًّا تم تحريزه.

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