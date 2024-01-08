انت الان تتابع الذهب يخسر 10 دولارات ويهبط لأدنى مستوياته في 3 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 10 دولارات، لتهبط صوب أدنى مستوياتها منذ نحو 3 أسابيع. وبحلول الساعة 09:26 صباحًا بتوقيت الإمارات، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.5% أو ما يعادل 10.23 دولارات ليصل إلى 2035.39 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر الماضي.

وتراجعت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 0.38% أو ما يعادل 7.95 دولارات لتصل إلى 2041.85 دولارًا للأونصة.

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