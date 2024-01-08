مجلس التعاون يشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 6:20 صباحاً

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقباله، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، يوم أمس في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية المبذولة والرامية لإنهاء هذه الأزمة، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية. وأوضح أنه تم مناقشة جوانب (حوار الأمن الإقليمي لكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي)، والمزمع عقده في الـ24 من يناير الجاري في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، وأهميته في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

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