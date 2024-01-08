انت الان تتابع حذّر من حدوثه دون جلطة.. "النمر": 6 أسباب قد تقود لـ"ارتفاع أنزيمات القلب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من ارتفاع أنزيمات القلب؛ مشيرًا إلى أنه قد يحدث من غير وجود جلطة في القلب.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هناك أسبابًا كثيرة لارتفاع أنزيمات القلب؛ منها "التهاب العضلة، والالتهابات البكتيرية الفيروسية الحادة، وتضخّم عضلة القلب، وتسارع نبضات القلب، وأدوية بعض الأورام، والخطأ المختبري، إلخ".

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