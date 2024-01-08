تراند اليوم : إذا لاحظتها توجه للطبيب فورًا.. الكشف عن علامة تظهر في أظافرك تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية أن أظافرك يمكن أن تخبرك عن حالتك الصحية، وتحديداً إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

علامة تحذيرية

وفقا لمستشفى "Medicover" بالهند، فإن البقع السوداء أو البنية على الأظافر هي علامة تحذيرية لارتفاع مستويات الكوليسترول، حيث تنتج هذه الحالة بسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة تحت الظفر، وتتميز بأنها لا تتغير عند الضغط عليها، أو تظهر في مكان أو أكثر تحت الظفر، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

البقع السوداء

وأفادت الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية: "في معظم الحالات، لا يمكن تشخيص ارتفاع مستويات الكوليسترول إلا من خلال فحص الدم، ومع ذلك، البقع السوداء أو ذات اللون البني المحمر على الأظافر علامة تحذيرية على أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب".

ضربات القلب

وأشارت: "يمكن أن يعاني الأشخاص أيضًا من أعراض أخرى، مثل: ارتفاع درجة الحرارة وضعف ضربات القلب أو عدم انتظامها".

مستويات الكوليسترول

وأبانت: "يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تمنع مستويات الكوليسترول المرتفعة الدم من الوصول إلى الكليتين والمعدة والأطراف مع وجود علامة في أظافرك بما في ذلك أظافر القدم السميكة".

الأظافر الصحية

وتابعت: "الأظافر الصحية ناعمة وثابتة اللون، إذا حدث تغييرات في أظافرك، فهذا علامة على مشكلة صحية خطيرة، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول، لذا فمن الضروري استشارة الطبيب المختص فورا".