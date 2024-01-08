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أعراض ظاهرة رينود ومدى خطورتها في الشتاء

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح استشاري الباطنة والروماتيزم الدكتور سليمان الجهني أعراض ظاهرة رينود ومدى خطورتها في فصل الشتاء.

وقال الجهني خلال مداخلة إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن هذه الظاهرة هي عبارة عن تضيق في الشرايين ويحدث من تشنج الشرايين الصغيرة؛ مما يؤدي لتغير في لون الجلد، وعادة تكون هذه الظاهرة في أظافر اليدين والرجلين.

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تغير لون الجلد

وتابع: هي عبارة عن تغير في لون جلد المنطقة المصابة وشعور بالوخز والتنميل، والتغير يكون على 3 مراحل الأولى يكون لون الجلد شاحبًا ثم يصبح أزرق ثم أحمر اللون.

وأضاف: هذه الظاهرة تظهر أكثر في النساء ومنها نوعان أحدهما نادر ولا يمثل خطورة، بينما النوع الآخر يكون مصاحبًا له أمراض أخرى، ويكون أكثر خطورة من النوع الأول.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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