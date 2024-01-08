شكرا لقرائتكم تقويم التعليم توضح آلية احتساب المقابل المالي حال تعديل مقر الاختبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت هيئة تقويم التعليم آلية احتساب المقابل المالي حال تعديل مقر الاختبار بغير المكان المحدد مسبقًا.

50 ريالًا

وقالت تقويم التعليم عبر حسابها بمنصة إكس: إنه إذا كان الاختبار ورقيًّا وتم التعديل خلال بدء فترة تسجيل متأخر يتطلب مقابلًا ماليًّا 50 ريالًا، أما إذا كان الاختبار رقميًّا فلا يوجد فترة متأخرة ولن يتطلب رسوم إضافية.

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وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم أن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، علمًا أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

الاعتراض على النتائج

وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.