شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقتي عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.

أمطار رعدية على منطقة جازان

كما حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم أيضًا، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وارتفاع في الأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات: ضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والحرث، والعارضة، والريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، وفرسان، والدرب، وبيش، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.