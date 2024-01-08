"سعود الطبية" تُصدر حوالى 80 ألف تقرير طبي للمراجعين والمرافقين خلال 2023م

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول -ممثلة في قسم التقارير الطبية- ما يقارب 80 ألف تقرير طبي، بمختلف فئاته للمراجعين والمرافقين، خلال عام 2023م.

وأوضحت المدينة أن هذه الجهود تأتي تواصلًا لخدماتها المقدمة للمراجعين كافة، وحرصًا على توفير خدمة متميزة، من خلال استقبال طلبات التقارير، وإعدادها، وتسليمها لطالبيها؛ مشيرة إلى أن التقارير اشتملت على الإجازات المرضية، والمرافقة، وخدمات تفاعلية للمرضى، وتقارير مختلفة منها: (التقارير الشخصية، والمحاكم، والشرطة والمرور، والمواليد، والزواج، وتقدير العمر، وصلاحية العمل، والضمان الاجتماعي والإفراج الصحي)، وتقارير لجهات حكومية أخرى؛ مبنية على الخطابات الصادرة من الجهة الطالبة لها حسب المعايير المطلوبة.

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