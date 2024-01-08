تعرّف على عدد المركبات العابرة على طـرق المملكة خلال أسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 7:37 صباحاً

كشفت الهيئة العامة للطرق، عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبـوع الماضي، والتي بلغت أكثر من 7.7 ملايين مركبة. وتَصدّرت طرق منطقة مكة المكرمة بأكثر من 2.8 مليون مركبة، تليها طرق الرياض والشرقية بأكثر من 1.1 مليون، ثم طرق المدينة المنورة بإجمالي أكثر من 634 ألف مركبة. وفي المركز الخامس حلت طرق القصيم بـ530 ألف، ثم عسير 344 ألف، وحائل 264 ألف مركبة، وتبوك 239 ألف مركبة والجوف 172 ألفًا. وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجراف على حسابها في "إكس" أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة نجران، تَخطت 151 ألف مركبة، والباحة 117 ألفًا، وجازان 113، ثم الحدود الشمالية بأكثر من 93 ألف مركبة.

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