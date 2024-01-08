"التجارة": 28% نسبة نمو سجلات صناعة الأدوات والتجهيزات الطبية للربع الرابع 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 7:58 صباحاً

كشفت وزارة التجارة، عن نمو سجلات صناعة الأدوات والتجهيزات الطبية في المملكة بنسبة 28% بنهاية الربع الرابع 2023. وبلغ عدد سجلات صناعة الأدوات والتجهيزات الطبية في الربع الرابع من العام الجاري، 1322 سجلًّا، مقابل 1030 خلال نفس الفترة للعام المنتهي 2022م. وتصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 593 سجلًّا، تلتها مكة المكرمة 352، ثم الشرقية 167، ورابعًا المدينة المنورة 56 سجلًّا، ثم عسير 54.

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