انت الان تتابع الجوع الشديد والقلق.. 9 عوامل تحفّز الصداع النصفي يوضحها "القصيم الصحي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 8:04 صباحاً

كشف تجمع القصيم الصحي، عن 9 عوامل تحفز الصداع النصفي. وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "المشروبات عالية الكافيين" من عوامل تحفيز الصداع النصفي. وأضاف: من العوامل "الضغوط العصبية، والإجهاد، والمجهود البدني القوي، والمحفزات الحسية (مثل: الأضواء الساطعة، أو الأصوات العالية، أو الروائح القوية)". وتابع العوامل: تغيّر مفاجئ في الطقس أو الضغط الجوي أو البيئة، اضطرابات في النوم، وتخطي الوجبات والجوع الشديد، وبعض الأدوية مثل الأدوية الهرمونية و(موانع الحمل)، والقلق والاكتئاب.

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