السعودية | “الموارد البشرية” تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تُشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، اليوم، ويستمر لمدة أربعة أيام وذلك في مدينة جدة.

وتأتي مشاركة الوزارة انطلاقًا من دورها في رحلة التيسير على قدوم الحجاج والمعتمرين، وتقديم العديد من الخدمات والأنظمة التقنية المساهمة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن ضمن 360 جهة حكومية وخاصة مشاركة في الجهود الوطنية في موسم العمرة والحج.

وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها الخدمات والبرامج المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن منها خدمات التطوع، وأنماط العمل الحديثة, إضافةً إلى الدور الرقابي لتنظيم الأعمال الموسمية، حيث تعمل الوزارة على وضع الخطط التشغيلية وتقدير الاحتياج للكوادر البشرية وتسخير كافة الإمكانيات مع الجهات الشريكة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى زيادة جاذبية سوق العمل من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات منها أتمتة أكثر 80% خدمة, واستهداف 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية خلال عام 2024م، إضافة إلى بناء جيل شبابي يشارك في خدمة المجتمع للوصول للمستهدف الوطني مليون متطوع بحلول عام 2030م.