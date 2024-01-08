انت الان تتابع للعام الثالث على التوالي.. ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 9:21 صباحاً

فاز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023"؛ حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية". وحصل ولي العهد على 366403 أصوات بواقع 69.3% من 530399 أدلت في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى الساعة 12:00 من الثامن من يناير الحالي. وفاز بالمركز الثاني رئيسُ دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بـ95033 صوتًا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات. فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بـ20645 صوتًا بواقع 3.9% من أصوات المشاركين. وبهذه النتيجة يكون ولي العهد قد احتفظ بالصدارة للعام الثالث على التوالي.

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