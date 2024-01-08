"الأرصاد" طرح 57 وظيفة شاغرة لشَغلها بالكفاءات الوطنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 9:45 صباحاً

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توفر 57 وظيفة شاغرة لشَغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة. وأوضح المركز أن التقديم على الوظائف يبدأ بتاريخ اليوم الثامن من يناير 2024 ويستمر على مدار 7 أيام. وأشار إلى أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يتمتع بالخبرة والمؤهل وفق الاشتراطات، إضافة إلى إرفاق السيرة الذاتية بصيغة PDF. ولفت المركز الانتباه إلى أنه يتم الترشيح والاستقطاب بناءً على استيفاء جميع المتطلبات المدونة لكل وظيفة.

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