انت الان تتابع "التجارة": نمو سجلات البرمجيات بنسبة 28% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 10:03 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية في نشر البرمجيات خلال الربع الرابع من العام المنتهي 2023 بنسبة 28%. وبلغ عدد سجلات نشر البرمجيات في الربع الرابع من العام 2023.4009 سجلًّا، مقابل 3113 خلال نفس الفترة للعام السابق 2022م. وتصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 2447 سجلًّا، تلتها مكة المكرمة 839، ثم الشرقية 423، ورابعًا المدينة المنورة 95 سجلًّا، ثم عسير 62.

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة": نمو سجلات البرمجيات بنسبة 28% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.