تراند اليوم : الأمير "محمد بن سلمان" يحصد لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2023

صحيفة الخليج 365 : فاز ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2023"، وفق استطلاع للرأي أجرته RT الناطقة بالعربية.

وحصل الأمير محمد بن سلمان، على 366403 أصوات، بواقع 69.3% من 530399 أدليت في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية"، في 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية يوم 7 يناير الحالي.

وبهذه النتيجة، يكون ولي العهد، قد احتفظ بصدارة لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا"، للعام الثالث على التوالي.

وحل في المركز الثاني، رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بـ95033 صوتا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات.

وحصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على المركز الثالث بـ20645 صوتا، بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.