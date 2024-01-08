شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية البر تدعم 288 أسرة بقروض تنموية في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير فرع جمعية البر بمحافظة النعيرية بدر الدوسري، أن الجمعية قدمت قروضا تنموية حسنة لتمويل مشروعات 288 أسرة بالمحافظة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن هذه القروض ساهمت في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة، وزيادة دخلها، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لها.

جاء ذلك خلال دتشين محافظ النعيرية عبد الله السيف حملة جمعية البر بالمنطقة الشرقية ”وقاء“ لتوفير احتياجات فصل الشتاء للأسر الأشد احتياجا بالمحافظة.

وخلال التدشين، شكر المحافظ جمعية البر على جهودها في خدمة الأسر بالمحافظة وتوفير الرعاية والدعم لهم، داعيًا المتبرعين للتبرع للحملة والمساهمة فيها، وأشاد بتجربة الجمعية في توفير أركان للأسر المنتجة وأثر ذلك على تحسين الظروف الاقتصادية للأسر المشاركة والارتقاء بهم.

وأضاف المحافظ أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم الله ثم دعم ولاة الأمر - حفظهم الله -.

دعم الأسر الأشد احتياجًا

وقال الدوسري أن الجمعية تحرص على تقديم الدعم للأسر الأشد حاجة، من خلال برامج ومشاريع تنموية تساهم في تنمية المجتمع وتحقيق رفاهيته. ولفت إلى إن دعم المحافظة لبرامج ومشاريع الجمعية ودعم المتبرعين من رجال الأعمال أثمر عن العديد من الإنجازات التنموية التي حققها فرع الجمعية بالنعيرية خلال عام 2023، منها تقديم الجمعية قروضا تنموية حسنة لتمويل مشروعات 288 أسرة بالنعيرية.

وأشار إلى أن الفرع وظف 90 مستفيدًا بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، ووفر منحًا جامعية وتعليمية لعدد 11 طالبًا وطالبة، كما عمل على تمليك 10 وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة بالمحافظة لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم من خلال تملك المسكن الآمن.

توفير لوازم الشتاء

وذكر أن الجمعية تسعى من خلال حملة ”وقاء“ لتوفير احتياجات فصل الشتاء للأسر الأشد احتياجا بالمحافظة، وتشمل الحملة توفير الملابس الشتوية، والمواد الغذائية، والاحتياجات المنزلية. ودعا الجميع إلى المساهمة في هذه الحملة الخيرية، لمساعدة الأسر المحتاجة.

وفي الختام أكد الدوسري أن الجمعية تسعى جاهدة إلى تقديم أفضل الخدمات للأسر الأشد حاجة بالمحافظة، من خلال برامج ومشاريع تنموية تساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

من جهته شكر المتحدث الإعلامي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية فيصل بن مقبل المسند، محافظ النعيرية على دعمه الدائم للجمعية بالمحافظة ورعايته لبرامجها ومشاريعها وتدشينه لحملة الشتاء الدافئ، قائلا: ”إن ذلك يمثل حرص المحافظة على تحقيق أهداف الجمعية والقطاع الثالث بالمحافظة بما يحقق تطلعات الدولة في القطاع“.