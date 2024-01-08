شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وشروط الصلاة في الروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، شروط الصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء، وهي
إصدار تصريح الزيارة عبر تطبيق "اعتمرنا"، ويمكن من خلاله:
اختيار وقت الزيارة والمرافقين، بشرط وجود حساب مستقل لكل في فرد في تطبيقة "توكلنا"، للتأكد من الحالة الصحية وإصدار التصريح إلكتورنيًا .
تحديد ثلاث نقاط للتجمع في المسجد النبوي وهي:
ساحة باب السلام – ساحة باب بلال – ساحة باب 24
أهم الإجراءات الضرورية
أكد الوكالة على بعض إجراءات السلامة الضرورية وتشمل:
- لبس الكمامة طوال فترة الزيارة.
- اتباع العلامات الأرضية لتحقيق التباعد.
- إحضار السجادة الخاصة للمصلي.
- اصطحاب نسخة إلكترونية للتصريح.
الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي
- الصلاة في الروضة الشريفة للرجال.
- الصلاة في الروضة الشريفة للنساء.
- السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما للرجال.