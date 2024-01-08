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خطوات وشروط الصلاة في الروضة الشريفة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، شروط الصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء، وهي

إصدار تصريح الزيارة عبر تطبيق "اعتمرنا"، ويمكن من خلاله:

اختيار وقت الزيارة والمرافقين، بشرط وجود حساب مستقل لكل في فرد في تطبيقة "توكلنا"، للتأكد من الحالة الصحية وإصدار التصريح إلكتورنيًا .

تحديد ثلاث نقاط للتجمع في المسجد النبوي وهي:

ساحة باب السلام – ساحة باب بلال – ساحة باب 24

أهم الإجراءات الضرورية

أكد الوكالة على بعض إجراءات السلامة الضرورية وتشمل:

  • لبس الكمامة طوال فترة الزيارة.
  • اتباع العلامات الأرضية لتحقيق التباعد.
  • إحضار السجادة الخاصة للمصلي.
  • اصطحاب نسخة إلكترونية للتصريح.

الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي

  • الصلاة في الروضة الشريفة للرجال.
  • الصلاة في الروضة الشريفة للنساء.
  • السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما للرجال.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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