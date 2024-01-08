شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وشروط الصلاة في الروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، شروط الصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء، وهي

إصدار تصريح الزيارة عبر تطبيق "اعتمرنا"، ويمكن من خلاله:

اختيار وقت الزيارة والمرافقين، بشرط وجود حساب مستقل لكل في فرد في تطبيقة "توكلنا"، للتأكد من الحالة الصحية وإصدار التصريح إلكتورنيًا .

تحديد ثلاث نقاط للتجمع في المسجد النبوي وهي:

ساحة باب السلام – ساحة باب بلال – ساحة باب 24

أهم الإجراءات الضرورية

أكد الوكالة على بعض إجراءات السلامة الضرورية وتشمل:

لبس الكمامة طوال فترة الزيارة.

اتباع العلامات الأرضية لتحقيق التباعد.

إحضار السجادة الخاصة للمصلي.

اصطحاب نسخة إلكترونية للتصريح.

الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي