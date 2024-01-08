قاعدة عسكرية أمريكية شرقي سوريا تتعرض لقصف صاروخي مكثف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 11:21 صباحاً

أفادت وسائل إعلام مختلفة أن قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا تعرضت لقصف صاروخي مكثف. ووفقًا لقناة "الميادين"، تم شن هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور. ونقلت عن مصدر ميداني أن القصف جاء ردًا على العدوان الأمريكي الذي استهدف شاحنة عند معبر القائم البوكمال على الحدود، وأن الرد على هذا الاعتداء كان بـ30 صاروخًا استهدفت القاعدة الأمريكية بشكل مباشر وتم تحقيق إصابات مباشرة. ولفتت القناة إلى أن القصف حدث من داخل الأراضي السورية.

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