انت الان تتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: دمار غزة يمكن نسخه ولصقه في بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 11:28 صباحاً

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم (الاثنين) قوله: "إن إسرائيل لا تخشى خوض حرب ضد حزب الله، والدمار في غزة يمكن نسخه ولصقه في بيروت". وأضاف "غالانت": "إن 80 ألف إسرائيلي بحاجة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في الشمال بأمان، وبالتالي إذا فشلت كل الطرق الأخرى، فنحن على استعداد للتضحية". ويأتي تصريح "غالانت" على الرغم من أن إسرائيل كانت قد أعلنت في أكثر من مناسبة أن الأولوية ليست في فتح جبهة مع "حزب الله".

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