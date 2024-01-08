شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء تخصصي بريدة يعيدون السمع لطفلة ذت عامين بعد نجاح زراعة قوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح أطباء مركز زراعة القوقعة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عضو تجمع القصيم الصحي بإجراء عملية زراعة قوقعة لطفلة في الثانية من عمرها، وإعادة السمع لها بعد معاناة لازمتها منذ ولادتها.

وقال التجمع إن الطفلة كانت تعاني من فقدان تام للسمع، ناجم عن ضعف سمعي حسي عصبي تام منذ الولادة في الأذنين، وقد أجريت لها الفحوصات اللازمة لتحديد نوعية العلاج المناسب لعمرها وحالتها، فتقرر إجراء عملية زراعة قوقعة لها للتمكن من استعادة حاسة السمع.

3 ساعات تكللت بالنجاح

وأفاد أن العملية تمت بنجاح كامل في وقت وجيز دام نحو 3 ساعات، لافتًا إلى أن الطفلة خضعت لبرنامج طبي مكثف قبل وبعد العملية، وتم تحويلها إلى مركز التأهيل الطبي بالمستشفى لاستكمال العلاج بمتابعة من قبل إخصائيين في النطق والتخاطب، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

شارك في إجراء العملية للطفلة فريق طبي متخصصي بقيادة استشاريي الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، الذي يشارك في العمليات ضمن برنامج الأطباء الزائرين.

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أجرى 12 عملية زراعة قوقعة وتأهيل للمرضى الذين يعانون من فقدان أو ضعف شديد في حساسة السمع خلال العام المنصرم 2023.