شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء": نفدنا 35 ألف جولة في 2023 ونعتمد سياسات للغذاء الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت السياسات الغذائية في المملكة على أهمية وقاية أفراد المجتمع من آثار مكونات الأغذية الضارة، وذلك من خلال وضع عدد من السياسات للمساهمة في تحقيق ذلك الهدف وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من الالتزام بهذه السياسات التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتهدف "الغذاء والدواء" تعزيز صحة المجتمع ووقايته ورفع الوعي العام حول مكونات الأطعمة من أبرزها الإفصاح عن السعرات الحرارية ضمن قائمة وجبات المطاعم والمقاهي لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات صحية، وإضافة مسببات الحساسية في قائمة وجبات المطاعم والمقاهي لتقليل معدل الإصابة بحساسية الطعام، ومنع الزيوت المهدرجة جزئيًا في الأغذية كونها مصدر للدهون المتحولة والتي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، ووضع معايير لأغذية الرضع والأطفال (6 أشهر - ٣ سنوات) لضمان سلامتها وتحسين قيمتها الغذائية .

جولات الغذاء والدواء

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء التزامها بضمان سلامة الأغذية بتعزيز الرقابة على المنشآت من خلال 35 ألف جولة نفذتها الهيئة خلال عام 2023 نتج عنها رصد أكثر من 3400 مخالفة من خلال أكثر من 58 ألف جولة رقابية رصدت خلالها ما يقارب من 8 آلاف مخالفة على منشآت خاضعة لإشرافها في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضحت "الهيئة" أنها أغلقت 259 منشأة مخالفة، وفسحت عبر منافذ المملكة خلال العام الماضي ما يقارب من 320 ألف إرسالية، تم رفض نحو 4 آلاف منها، مفيدةً أن متوسط الوقت للتعامل مع كل إرسالية وإنجازها كان خلال 51 دقيقة.

وتنفّذ "الغذاء والدواء" حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته، وتدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني ".