للعام الثالث على التوالي.. الأمير محمد بن سلمان يحصد لقب القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2023

فاز ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بلقب “القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2023″، وفق استطلاع للرأي أجرته قناة “روسيا اليوم” الناطقة بالعربية.

وحصل الأمير محمد بن سلمان على 366,403 أصوات، أي ما يعادل 69.3% من إجمالي الأصوات البالغ عددها 530,399 صوتًا.

وبذلك، يكون ولي العهد قد احتفظ بصدارة لقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا” للعام الثالث على التوالي.

وحل في المركز الثاني، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، بحصوله على 95,033 صوتًا، أي ما يعادل 17.9% من إجمالي الأصوات.

وجاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في المركز الثالث بحصوله على 20,645 صوتًا، أي ما يعادل 3.9% من إجمالي الأصوات.

وأجري الاستطلاع خلال الفترة من 15 ديسمبر 2022 إلى 7 يناير 2023، وشمل جميع الدول العربية.