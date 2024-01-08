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ولي العهد يفوز بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا

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الرياض - علي القحطاني - فاز صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023، للعام الثالث على التوالي وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته RT العربية.

وحصل ولي العهد على 366403 أصوات بواقع 69.3% من 530399 أدلت في الاستطلاع الذي بدأته “RT العربية” في 15 ديسمبر الماضي.

وفاز بالمركز الثاني رئيسُ دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بـ95033 صوتًا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات، كما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بـ20645 صوتًا بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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