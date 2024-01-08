شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يفوز بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023، للعام الثالث على التوالي وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته RT العربية.

وحصل ولي العهد على 366403 أصوات بواقع 69.3% من 530399 أدلت في الاستطلاع الذي بدأته “RT العربية” في 15 ديسمبر الماضي.

وفاز بالمركز الثاني رئيسُ دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بـ95033 صوتًا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات، كما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بـ20645 صوتًا بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.