انت الان تتابع 17 مجزرة في 24 ساعة.. 249 شهيدًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 12:33 مساءً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة ضد العائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى أنه راح ضحية هذه المجازر 249 شهيدًا وأصيب 510 آخرون. وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان على غزة إلى 23.084 شهيدًا و58.926 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر 17 مجزرة في 24 ساعة.. 249 شهيدًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.