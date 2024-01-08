انت الان تتابع الصين تعتقل "أجنبياً" بتهمة التجسس لصالح بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أعلنت وكالة الاستخبارات الصينية، اليوم (الاثنين) ضلوع مدير مؤسسة استشارات أجنبية في نشاطات تجسس لحساب جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6".

وذكرت وزارة أمن الدولة في بيان على منصة ويتشات، أن جهاز "إم آي 6" استخدم مواطنًا أجنبيًا كنيته "هوانغ"، لتأسيس علاقة تعاون استخباراتية، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأوضحت أن "هوانغ الذي يرأس وكالة استشارات أجنبية، دخل الصين عدة مرات مع تعليمات باستخدام صفته العامة غطاء لجمع معلومات متعلقة بالصين لحساب بريطانيا ... والبحث عن أفراد آخرين يمكن أن يتصل بهم إم آي 6".

وأضافت أن "هوانغ سرب 17 معلومة استخباراتية من بينها أسرار دولة، إلى إم آي 6 قبل كشف أمره".

وبينت الوزارة أن "تحقيقات لاحقة كشفت على الفور أدلة جنائية على ضلوع هوانغ في أنشطة تجسس، واتخذت إجراءات قسرية جنائية طبقًا للقانون".